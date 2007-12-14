Geldspritze für die Gastro? Im Quiz Taxi wäre das möglich.Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 18: Geldspritze für die Gastro? Im Quiz Taxi wäre das möglich.
23 Min.Folge vom 14.12.2007Ab 6
In Köln sind zwei Personen aus der Gastronomie im Quiz Taxi, in Düsseldorf eine junge Frau, die seit vier Monaten ein kleines Café führt und ein Freund. Für alle besteht die Chance, ein bisschen Geld dazuzuverdienen, doch nur, wenn sie richtig antworten...
