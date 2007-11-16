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Quiz Taxi

Bei dieser Frage wissen die Brüder: "Da müssen unsere Ehefrauen helfen"

Kabel EinsStaffel 7Folge 8vom 16.11.2007
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Quiz Taxi

Folge 8: Bei dieser Frage wissen die Brüder: "Da müssen unsere Ehefrauen helfen"

23 Min.Folge vom 16.11.2007Ab 6

Wie heißt denn gleich noch mal das U-Boot von Kapitän Nemo? Im Münchner Quiz Taxi suchen die Brüder Rat bei ihren Herzensdamen. Haben sie ihren Joker da geschickt genutzt und können sie am Ende mit etwas Taschengeld nach Hause gehen?

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