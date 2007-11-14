Verzückung oder Verzockung in München?Jetzt kostenlos streamen
Folge 7: Verzückung oder Verzockung in München?
Folge vom 14.11.2007
Mit stolzen 74 Jahren marschiert diese Dame mit ihrem Patenkind nur so durch die ersten Fragen, die ihr Thomas Hackenberg stellt. Doch zum Ende hin wird es knapp, zwei Leben sind schnell vertan, der Telefonjoker bereits dahin. Wird sich hier noch verzockt?
