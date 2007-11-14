Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verzückung oder Verzockung in München?

Kabel EinsStaffel 7Folge 7vom 14.11.2007
Mit stolzen 74 Jahren marschiert diese Dame mit ihrem Patenkind nur so durch die ersten Fragen, die ihr Thomas Hackenberg stellt. Doch zum Ende hin wird es knapp, zwei Leben sind schnell vertan, der Telefonjoker bereits dahin. Wird sich hier noch verzockt?

