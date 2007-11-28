München: Reich werden auf dem Weg zum Stachus?Jetzt kostenlos streamen
Folge 14: München: Reich werden auf dem Weg zum Stachus?
23 Min.Folge vom 28.11.2007
Thomas Hackenberg bietet diesen drei jungen Ladies auf dem Weg zum Stachus in München die Möglichkeit, viel Geld zu gewinnen. Dazu müssen sie lediglich die Quizfragen richtig beantworten und dürfen nur maximal zwei Fragen falsch beantworten.
