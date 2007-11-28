Zum Inhalt springenBarrierefrei
München: Reich werden auf dem Weg zum Stachus?

Kabel EinsStaffel 7Folge 14vom 28.11.2007
23 Min.Folge vom 28.11.2007Ab 6

Thomas Hackenberg bietet diesen drei jungen Ladies auf dem Weg zum Stachus in München die Möglichkeit, viel Geld zu gewinnen. Dazu müssen sie lediglich die Quizfragen richtig beantworten und dürfen nur maximal zwei Fragen falsch beantworten.

Kabel Eins
