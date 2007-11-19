Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Damen vom Grill wollen die Sau raus lassen

Kabel EinsStaffel 7Folge 11vom 19.11.2007
23 Min.Folge vom 19.11.2007Ab 6

In Leipzig sind zwei Damen im Quiz Taxi unterwegs, die beiden sind Angestellte bei einem Imbiss. Von einem eventuellen Gewinn wollen sie mit ihren Kolleginnen mal richtig die Sau raus lassen. Geht dieser Wunsch in Erfüllung?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

