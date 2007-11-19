Die Damen vom Grill wollen die Sau raus lassenJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 11: Die Damen vom Grill wollen die Sau raus lassen
23 Min.Folge vom 19.11.2007Ab 6
In Leipzig sind zwei Damen im Quiz Taxi unterwegs, die beiden sind Angestellte bei einem Imbiss. Von einem eventuellen Gewinn wollen sie mit ihren Kolleginnen mal richtig die Sau raus lassen. Geht dieser Wunsch in Erfüllung?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins