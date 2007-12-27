Riskieren geht über StudierenJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 23: Riskieren geht über Studieren
23 Min.Folge vom 27.12.2007Ab 6
Im Quiz Taxi sitzen drei Studierende und versammeln damit einiges an akademischem Fachwissen auf der Rücksitzbank. Jedoch werden natürlich nicht nur Fragen aus den jeweiligen Studienfächern gestellt, weshalb die jungen Leute am Ende zocken müssen!
