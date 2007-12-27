Zum Inhalt springenBarrierefrei
Riskieren geht über Studieren

Kabel EinsStaffel 7Folge 23vom 27.12.2007
Folge 23: Riskieren geht über Studieren

23 Min.Folge vom 27.12.2007Ab 6

Im Quiz Taxi sitzen drei Studierende und versammeln damit einiges an akademischem Fachwissen auf der Rücksitzbank. Jedoch werden natürlich nicht nur Fragen aus den jeweiligen Studienfächern gestellt, weshalb die jungen Leute am Ende zocken müssen!

