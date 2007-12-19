Scheitert der Barkeeper an einer Schaumwein-Frage?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 20: Scheitert der Barkeeper an einer Schaumwein-Frage?
23 Min.Folge vom 19.12.2007Ab 6
Im Quiz Taxi hat eine illustre Runde Platz genommen, darunter eine Frau aus der Gastronomie und ein Barkeeper. Eine Frage zu trockenem Schaumwein sollte da eigentlich ein Heimspiel sein, doch ganz so einfach ist es nicht.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins