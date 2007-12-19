Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scheitert der Barkeeper an einer Schaumwein-Frage?

Kabel EinsStaffel 7Folge 20vom 19.12.2007
Folge 20: Scheitert der Barkeeper an einer Schaumwein-Frage?

23 Min.Folge vom 19.12.2007Ab 6

Im Quiz Taxi hat eine illustre Runde Platz genommen, darunter eine Frau aus der Gastronomie und ein Barkeeper. Eine Frage zu trockenem Schaumwein sollte da eigentlich ein Heimspiel sein, doch ganz so einfach ist es nicht.

