Quiz Taxi

Große Zockerlust in München: "Wir sind Studenten, wir wollen immer!"

Kabel EinsStaffel 7Folge 16vom 05.12.2007
Folge 16: Große Zockerlust in München: "Wir sind Studenten, wir wollen immer!"

23 Min.Folge vom 05.12.2007Ab 6

In München nimmt Thomas Hackenberg drei Student:innen an Bord, die mit der Aussage "Wir sind Studenten, wir wollen immer!" große Freude auf eine Runde Zocken im Quiz Taxi bekunden. Nur "Wollen" allein reicht für einen Gewinn noch nicht aus...

Kabel Eins
