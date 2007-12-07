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Quiz Taxi

Liefern die Schauspielschüler eine gute Vorstellung im Quiz Taxi?

Kabel EinsStaffel 7Folge 17vom 07.12.2007
Liefern die Schauspielschüler eine gute Vorstellung im Quiz Taxi?

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Quiz Taxi

Folge 17: Liefern die Schauspielschüler eine gute Vorstellung im Quiz Taxi?

22 Min.Folge vom 07.12.2007Ab 6

In dieser Folge Quiz Taxi ist Thomas Hackenberg zuerst in Düsseldorf unterwegs, bevor er in Leipzig drei Schauspielschüler aufgabelt. Werden die jungen Künstler eine gute Vorstellung abgeben?

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