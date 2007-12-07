Liefern die Schauspielschüler eine gute Vorstellung im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 17: Liefern die Schauspielschüler eine gute Vorstellung im Quiz Taxi?
22 Min.Folge vom 07.12.2007Ab 6
In dieser Folge Quiz Taxi ist Thomas Hackenberg zuerst in Düsseldorf unterwegs, bevor er in Leipzig drei Schauspielschüler aufgabelt. Werden die jungen Künstler eine gute Vorstellung abgeben?
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Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1