Mit dem Exfreund im Quiz Taxi, wenn das mal keine Nachfragen gibt!Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 12: Mit dem Exfreund im Quiz Taxi, wenn das mal keine Nachfragen gibt!
22 Min.Folge vom 21.11.2007Ab 6
Thomas Hackenberg stellt im Quiz Taxi nicht nur Gewinn-Fragen, sondern will auch wissen, wer seine Mitfahrer:innen so sind. In diesem Fall eine junge Mutter mit Sohn und ihrem Exfreund - wenn das mal keine Nachfragen gibt!
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1