Kabel EinsStaffel 7Folge 12vom 21.11.2007
22 Min.Folge vom 21.11.2007Ab 6

Thomas Hackenberg stellt im Quiz Taxi nicht nur Gewinn-Fragen, sondern will auch wissen, wer seine Mitfahrer:innen so sind. In diesem Fall eine junge Mutter mit Sohn und ihrem Exfreund - wenn das mal keine Nachfragen gibt!

