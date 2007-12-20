"Das wusste ich nicht!", muss Thomas Hackenberg den Kölner Polizisten gestehen.Jetzt kostenlos streamen
Folge 21: "Das wusste ich nicht!", muss Thomas Hackenberg den Kölner Polizisten gestehen.
Folge vom 20.12.2007
Na, diese beiden Kölner Polizisten kommen Thomas Hackenberg ja wie gerufen. Denn die erste Frage in der "Quiz Taxi" Folge bezieht sich auf die Regelung des Straßenverkehrs in Deutschland. Das sollte doch eigentlich kein Problem für die Beamten sein, oder?
