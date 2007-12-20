Zum Inhalt springenBarrierefrei
"Das wusste ich nicht!", muss Thomas Hackenberg den Kölner Polizisten gestehen.

Kabel EinsStaffel 7Folge 21vom 20.12.2007
"Das wusste ich nicht!", muss Thomas Hackenberg den Kölner Polizisten gestehen.

Quiz Taxi

Folge 21: "Das wusste ich nicht!", muss Thomas Hackenberg den Kölner Polizisten gestehen.

23 Min.Folge vom 20.12.2007Ab 6

Na, diese beiden Kölner Polizisten kommen Thomas Hackenberg ja wie gerufen. Denn die erste Frage in der "Quiz Taxi" Folge bezieht sich auf die Regelung des Straßenverkehrs in Deutschland. Das sollte doch eigentlich kein Problem für die Beamten sein, oder?

