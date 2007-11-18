"Und wer ist schuld? Der Mann!“ Zerbricht diese Freundschaft an der Masterfrage?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 9: "Und wer ist schuld? Der Mann!“ Zerbricht diese Freundschaft an der Masterfrage?
23 Min.Folge vom 18.11.2007Ab 6
In dieser Folge von Quiz Taxi wird die Freundschaft zweier Kölner auf eine harte Probe gestellt. Während sie das erspielte Geld lieber behalten möchte, drängt ihr Begleiter darauf, die Masterfrage zu beantworten und somit den Gewinn zu verdoppeln!
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins