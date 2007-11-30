Im Quiz Taxi gibt der Sigmund Grund zur FreudeJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 15: Im Quiz Taxi gibt der Sigmund Grund zur Freude
22 Min.Folge vom 30.11.2007Ab 6
Absolut souverän beantwortet dieses Pärchen im Quiz Taxi eine Frage zu Sigmund Freud, das ist Grund zur Freude. Allerdings folgen noch weitere Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Werden die Damen ihren Gewinn bis ins Ziel bringen?
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Quiz Taxi
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins