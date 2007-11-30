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Quiz Taxi

Im Quiz Taxi gibt der Sigmund Grund zur Freude

Kabel EinsStaffel 7Folge 15vom 30.11.2007
Im Quiz Taxi gibt der Sigmund Grund zur Freude

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Quiz Taxi

Folge 15: Im Quiz Taxi gibt der Sigmund Grund zur Freude

22 Min.Folge vom 30.11.2007Ab 6

Absolut souverän beantwortet dieses Pärchen im Quiz Taxi eine Frage zu Sigmund Freud, das ist Grund zur Freude. Allerdings folgen noch weitere Fragen, die nicht so leicht zu beantworten sind. Werden die Damen ihren Gewinn bis ins Ziel bringen?

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