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Quiz Taxi

Wann darf man die Nebelschlussleuchten einschalten?

Kabel EinsStaffel 7Folge 25vom 28.12.2007
Wann darf man die Nebelschlussleuchten einschalten?

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Quiz Taxi

Folge 25: Wann darf man die Nebelschlussleuchten einschalten?

23 Min.Folge vom 28.12.2007Ab 6

Im Quiz Taxi brauchen sich die Fahrgäste nicht um die Nebelschlussleuchten kümmern, es sei denn Quizmaster Thomas Hackenberg möchte wissen, ab welcher Sichtweite man die Nebelschlussleuchten frühestens einschalten darf...

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