Wann darf man die Nebelschlussleuchten einschalten?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 25: Wann darf man die Nebelschlussleuchten einschalten?
23 Min.Folge vom 28.12.2007Ab 6
Im Quiz Taxi brauchen sich die Fahrgäste nicht um die Nebelschlussleuchten kümmern, es sei denn Quizmaster Thomas Hackenberg möchte wissen, ab welcher Sichtweite man die Nebelschlussleuchten frühestens einschalten darf...
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Quiz Taxi
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins