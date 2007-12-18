Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cousine und Cousin auf Absahn-Kurs

Kabel EinsStaffel 7Folge 19vom 18.12.2007
Folge 19: Cousine und Cousin auf Absahn-Kurs

22 Min.Folge vom 18.12.2007Ab 6

In Leipzig steigen eine junge Frau und ihr Cousin ins Quiz Taxi und nehmen sofort und überaus souverän Kurs auf einen hohen Gewinn, doch können sie dieses hohe Niveau bis zum Schluss aufrecht erhalten?

Kabel Eins
