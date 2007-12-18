Cousine und Cousin auf Absahn-KursJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 19: Cousine und Cousin auf Absahn-Kurs
22 Min.Folge vom 18.12.2007Ab 6
In Leipzig steigen eine junge Frau und ihr Cousin ins Quiz Taxi und nehmen sofort und überaus souverän Kurs auf einen hohen Gewinn, doch können sie dieses hohe Niveau bis zum Schluss aufrecht erhalten?
