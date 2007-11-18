Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit zwei Schlagerfans durch Düsseldorf

Kabel EinsStaffel 7Folge 10vom 18.11.2007
22 Min.Folge vom 18.11.2007Ab 6

In Düsseldorf sind offensichtlich nicht alle Einwohner Fans von den Toten Hosen. In diesem Fall ist das von Vorteil, denn die Musik-Frage dreht sich um einen Schlager. Das spielt den beiden Fans in die Karten. Hoffentlich herrscht danach nicht tote Hose...

