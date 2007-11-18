Mit zwei Schlagerfans durch DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 10: Mit zwei Schlagerfans durch Düsseldorf
22 Min.Folge vom 18.11.2007Ab 6
In Düsseldorf sind offensichtlich nicht alle Einwohner Fans von den Toten Hosen. In diesem Fall ist das von Vorteil, denn die Musik-Frage dreht sich um einen Schlager. Das spielt den beiden Fans in die Karten. Hoffentlich herrscht danach nicht tote Hose...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins