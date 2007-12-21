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Der Elefant ist die Mutter der Porzellankiste?

Kabel EinsStaffel 7Folge 22vom 21.12.2007
Der Elefant ist die Mutter der Porzellankiste?

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Folge 22: Der Elefant ist die Mutter der Porzellankiste?

23 Min.Folge vom 21.12.2007Ab 6

Startschwierigkeiten in Halle. Vater, Mutter und Tochter sind bei der ersten Frage ratlos, wer denn die Mutter der Porzellankiste sei. Auch der Telefonjoker hilft nicht weiter, denn "Elefant" dürfte falsch sein. Doch ab Frage Zwei läuft es besser.

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