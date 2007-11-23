Wird in Köln "Inszenierung" anders buchstabiert?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 13: Wird in Köln "Inszenierung" anders buchstabiert?
23 Min.Folge vom 23.11.2007Ab 6
Prüfungssituation im Quiz Taxi in Köln. Ein Pärchen muss den Begriff "Inszenierung" buchstabieren. Unter Druck gar nicht so einfach - werden den beiden alle und vor allem die richtigen Buchstaben einfallen?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1