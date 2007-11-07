Als er diese Fußball-Frage richtig beantwortet, staunt sie Bauklötze!Jetzt kostenlos streamen
Folge 2: Als er diese Fußball-Frage richtig beantwortet, staunt sie Bauklötze!
22 Min.Folge vom 07.11.2007Ab 6
In dieser Folge von Quiz Taxi lernt sich ein Leipziger Pärchen noch mal ganz neu kennen. Überrascht von dem vielfältigen Wissen ihres Partners gibt's sogar ein Küsschen. Trotzdem können die beiden nicht auf ihre Joker verzichten und müssen am Ende um ihren Gewinn bangen.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1