Kabel EinsStaffel 7Folge 2vom 07.11.2007
22 Min.Folge vom 07.11.2007Ab 6

In dieser Folge von Quiz Taxi lernt sich ein Leipziger Pärchen noch mal ganz neu kennen. Überrascht von dem vielfältigen Wissen ihres Partners gibt's sogar ein Küsschen. Trotzdem können die beiden nicht auf ihre Joker verzichten und müssen am Ende um ihren Gewinn bangen.

