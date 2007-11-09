Von welcher britischen Band ist der Song "Locomotive Breath"Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 3: Von welcher britischen Band ist der Song "Locomotive Breath"
23 Min.Folge vom 09.11.2007Ab 6
In München legt ein Pärchen im Quiz Taxi souveräne Antworten vor, doch bei der Frage, von welcher Band der Song "Locomotive Breath" ist, sind die beiden blank. Sie tendieren zu "Led Zeppelin", einer wahnsinnig guten Band, aber liegen sie damit richtig?
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1