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Quiz Taxi

Von welcher britischen Band ist der Song "Locomotive Breath"

Kabel EinsStaffel 7Folge 3vom 09.11.2007
Von welcher britischen Band ist der Song "Locomotive Breath"

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Folge 3: Von welcher britischen Band ist der Song "Locomotive Breath"

23 Min.Folge vom 09.11.2007Ab 6

In München legt ein Pärchen im Quiz Taxi souveräne Antworten vor, doch bei der Frage, von welcher Band der Song "Locomotive Breath" ist, sind die beiden blank. Sie tendieren zu "Led Zeppelin", einer wahnsinnig guten Band, aber liegen sie damit richtig?

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