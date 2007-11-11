Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geburtstagskind im Quiz Taxi – Nina wünscht sich eine große Feier

Kabel EinsStaffel 7Folge 4vom 11.11.2007
23 Min.Folge vom 11.11.2007Ab 6

Auch wenn es draußen regnet, ist die Stimmung im Quiz Taxi großartig, denn in dieser Folge ist ein Geburtstagskind an Board. Nach einer kurzen Gesangseinlage von Freund, Papa und Thomas Hackenberg geht’s ans Raten, denn Nina hofft auf etwas Taschengeld für ihre Geburtstagsfeier.

