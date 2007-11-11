Schwestern-Power im Quiz Taxi - räumen diese Damen ab?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 5: Schwestern-Power im Quiz Taxi - räumen diese Damen ab?
23 Min.Folge vom 11.11.2007Ab 6
Quiz Taxi in Köln: zu Thomas Hackenberg steigen zwei Schwestern ins Auto und schon beginnt die Quiz-Fahrt. Die Damen schlagen sich ganz prächtig, doch reicht die Geschwister-Power aus, um am Ende siegreich aus dem Fahrzeug zu steigen?
