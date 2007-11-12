Traut sich jemand an die Master-Frage?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 6: Traut sich jemand an die Master-Frage?
23 Min.Folge vom 12.11.2007Ab 6
Thomas Hackenberg ist mit dem Quiz Taxi in Köln unterwegs, wo viele Fragen richtig beantwortet werden. Am Ende der Fahrt kann man den Gewinn mit der Master-Frage verdoppeln. Wer kommt so weit und traut sich dann noch jemand an die Alles-oder-Nichts Frage?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1