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Quiz Taxi

Traut sich jemand an die Master-Frage?

Kabel EinsStaffel 7Folge 6vom 12.11.2007
Traut sich jemand an die Master-Frage?

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Quiz Taxi

Folge 6: Traut sich jemand an die Master-Frage?

23 Min.Folge vom 12.11.2007Ab 6

Thomas Hackenberg ist mit dem Quiz Taxi in Köln unterwegs, wo viele Fragen richtig beantwortet werden. Am Ende der Fahrt kann man den Gewinn mit der Master-Frage verdoppeln. Wer kommt so weit und traut sich dann noch jemand an die Alles-oder-Nichts Frage?

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