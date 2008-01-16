Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

Können diese jungen Menschen ihre WG-Kasse aufbessern?

Kabel EinsStaffel 8Folge 1vom 16.01.2008
Können diese jungen Menschen ihre WG-Kasse aufbessern?

Können diese jungen Menschen ihre WG-Kasse aufbessern?Jetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 1: Können diese jungen Menschen ihre WG-Kasse aufbessern?

22 Min.Folge vom 16.01.2008Ab 6

In Halle steigen drei Personen bei Thomas Hackenberg ins Quiz Taxi. Nun haben sie die Chance ihre WG-Kasse aufzubessern, dafür müssen sie allerdings bis zum Ziel kommen. Reichen ihnen die Joker, die drei "Leben" und vor allem ihr Wissen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen