Quiz Taxi
Folge 1: Können diese jungen Menschen ihre WG-Kasse aufbessern?
22 Min.Folge vom 16.01.2008Ab 6
In Halle steigen drei Personen bei Thomas Hackenberg ins Quiz Taxi. Nun haben sie die Chance ihre WG-Kasse aufzubessern, dafür müssen sie allerdings bis zum Ziel kommen. Reichen ihnen die Joker, die drei "Leben" und vor allem ihr Wissen?
