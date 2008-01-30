Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kann ein Gewinn im Quiz Taxi die Beziehungskrise beenden?

Kabel EinsStaffel 8Folge 5vom 30.01.2008
Folge 5: Kann ein Gewinn im Quiz Taxi die Beziehungskrise beenden?

23 Min.Folge vom 30.01.2008Ab 6

Thomas Hackenberg ist mit dem Quiz Taxi in Berlin unterwegs. An Bord sind eine Frau und ein Mann, die gerade nach eigener Aussage in einer Beziehungskrise stecken. Hoffentlich hilft ein gemeinsam erreichter eventueller Gewinn den beiden weiter.

