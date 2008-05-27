Den Telefonjoker für die Audiofrage nutzen: ist das eine gute Idee?Jetzt kostenlos streamen
Folge 20: Den Telefonjoker für die Audiofrage nutzen: ist das eine gute Idee?
36 Min.Folge vom 27.05.2008Ab 6
Audio-Frage im Quiz Taxi: es gilt die Nationalhymne eines 1991 faktisch aufgelösten Staates zu erkennen. Die drei Damen wissen nicht weiter und nutzen den Telefonjoker. Ob der bei solch einer Frage eine gute Wahl ist?
