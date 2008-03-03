Ob ein "Wir bemühen uns" für den großen Gewinn reicht?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 11: Ob ein "Wir bemühen uns" für den großen Gewinn reicht?
22 Min.Folge vom 03.03.2008Ab 6
Berlin: Thomas Hackenberg hat zwei Damen in seinem Quiz Taxi sitzen, die mit der Kampfansage "Wir bemühen uns" ins fröhliche Raten starten. Werden sich die beiden genug bemühen können, um am Schluss ein paar Hundert Euro reicher aus dem Taxi zu steigen?
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins