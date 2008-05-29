Finanzieren sich diese Ladies ihren Skiurlaub durch einen Gewinn im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 22: Finanzieren sich diese Ladies ihren Skiurlaub durch einen Gewinn im Quiz Taxi?
37 Min.Folge vom 29.05.2008Ab 6
Mit einem Gewinn im Quiz Taxi würden sich diese drei Damen ihren Skiurlaub finanzieren. Doch für den Gewinn müssen erst einmal einige Fragen richtig beantwortet werden UND am Ende der Fahrt muss noch mindestens ein leben über sein.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1