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Quiz Taxi

Quiz-Tour durch Köln mit sehr entspannten Typen

Kabel EinsStaffel 8Folge 9vom 05.02.2008
Quiz-Tour durch Köln mit sehr entspannten Typen

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Quiz Taxi

Folge 9: Quiz-Tour durch Köln mit sehr entspannten Typen

23 Min.Folge vom 05.02.2008Ab 6

In Köln nimmt Quiz Taxi Fahrer Thomas Hackenberg ein Trio sehr entspannter Typen an Bord. Doch wie sieht es mit der Entspannung aus, wenn die Fragen schwierig werden?

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