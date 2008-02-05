Quiz-Tour durch Köln mit sehr entspannten TypenJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 9: Quiz-Tour durch Köln mit sehr entspannten Typen
23 Min.Folge vom 05.02.2008Ab 6
In Köln nimmt Quiz Taxi Fahrer Thomas Hackenberg ein Trio sehr entspannter Typen an Bord. Doch wie sieht es mit der Entspannung aus, wenn die Fragen schwierig werden?
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Quiz Taxi
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1