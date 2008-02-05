Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 8Folge 10vom 05.02.2008
Quiz Taxi

22 Min.Folge vom 05.02.2008Ab 6

Marcel, seine Mutter und deren beste Freundin spielen im Quiz Taxi um viel Geld. Der Start verläuft gut, doch vor dem Ziel sind bereits beide Joker und zwei von drei Leben verbraucht. Jetzt schwebt der Gewinn in Gefahr.

