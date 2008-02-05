Beide Joker und zwei Leben sind schon weg - der Gewinn ist in Gefahr.Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 10: Beide Joker und zwei Leben sind schon weg - der Gewinn ist in Gefahr.
22 Min.Folge vom 05.02.2008Ab 6
Marcel, seine Mutter und deren beste Freundin spielen im Quiz Taxi um viel Geld. Der Start verläuft gut, doch vor dem Ziel sind bereits beide Joker und zwei von drei Leben verbraucht. Jetzt schwebt der Gewinn in Gefahr.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
