Eine kleine Stadtführung in Berlin für Thomas HackenbergJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 8: Eine kleine Stadtführung in Berlin für Thomas Hackenberg
22 Min.Folge vom 04.02.2008Ab 6
Eigentlich werden im Quiz Taxi Fragen gestellt und im besten Fall auch richtig beantwortet, doch in diesem Fall bekommt Fahrer Thomas Hackenberg in Berlin zwischendurch noch eine kleine Stadtführung. Seine Fahrgäste sind nämlich Stadt- und Museumsführer.
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins