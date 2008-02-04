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Quiz Taxi

Eine kleine Stadtführung in Berlin für Thomas Hackenberg

Kabel EinsStaffel 8Folge 8vom 04.02.2008
Eine kleine Stadtführung in Berlin für Thomas Hackenberg

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Quiz Taxi

Folge 8: Eine kleine Stadtführung in Berlin für Thomas Hackenberg

22 Min.Folge vom 04.02.2008Ab 6

Eigentlich werden im Quiz Taxi Fragen gestellt und im besten Fall auch richtig beantwortet, doch in diesem Fall bekommt Fahrer Thomas Hackenberg in Berlin zwischendurch noch eine kleine Stadtführung. Seine Fahrgäste sind nämlich Stadt- und Museumsführer.

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