Bitte keine schweren Fragen - das kann Thomas Hackenberg nicht garantieren!

Kabel EinsStaffel 8Folge 7vom 04.02.2008
In Berlin gabelt Thomas Hackenberg ein sehr sympathisches Pärchen auf. Nachdem die Regeln klar sind wird der Wunsch geäußert, keine schweren Fragen zu bekommen. Das kann der Quiz Taxi Fahrer aber leider nicht garantieren. Wie schlagen sich die beiden wohl?

