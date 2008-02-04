Bitte keine schweren Fragen - das kann Thomas Hackenberg nicht garantieren!Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 7: Bitte keine schweren Fragen - das kann Thomas Hackenberg nicht garantieren!
23 Min.Folge vom 04.02.2008Ab 6
In Berlin gabelt Thomas Hackenberg ein sehr sympathisches Pärchen auf. Nachdem die Regeln klar sind wird der Wunsch geäußert, keine schweren Fragen zu bekommen. Das kann der Quiz Taxi Fahrer aber leider nicht garantieren. Wie schlagen sich die beiden wohl?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins