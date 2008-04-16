Wenn die Mutter mit den Söhnen... im Quiz Taxi sitzt, winken hohe Gewinne!Jetzt kostenlos streamen
Folge 13: Wenn die Mutter mit den Söhnen... im Quiz Taxi sitzt, winken hohe Gewinne!
37 Min.Folge vom 16.04.2008Ab 6
Neben einem Ehepaar chauffiert Thomas Hackenberg in dieser Folge Quiz Taxi auch eine Mutter mit ihren zwei Söhnen. Als Telefonjoker halten dazu die beiden Omas her, aber wie wird sich die Mehrgenerationen-Rategemeinschaft schlagen?
