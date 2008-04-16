Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 8Folge 13vom 16.04.2008
37 Min.Folge vom 16.04.2008Ab 6

Neben einem Ehepaar chauffiert Thomas Hackenberg in dieser Folge Quiz Taxi auch eine Mutter mit ihren zwei Söhnen. Als Telefonjoker halten dazu die beiden Omas her, aber wie wird sich die Mehrgenerationen-Rategemeinschaft schlagen?

