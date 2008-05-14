Aus dem Passanten-Joker wird der Polizisten-Joker - können die Beamten helfen?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 17: Aus dem Passanten-Joker wird der Polizisten-Joker - können die Beamten helfen?
35 Min.Folge vom 14.05.2008Ab 6
In Nürnberg wandeln drei Damen im Quiz Taxi den Passanten-Joker kurzerhand in einen Polizisten-Joker um und stellen ihre Frage zwei Beamten in Uniform. Können die Staatsdiener dem Rate-Trio helfen?
