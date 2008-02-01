Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in KölnJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 6: Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in Köln
22 Min.Folge vom 01.02.2008Ab 6
Eigentlich ist dieses Augsburger Ehepaar nur zu Besuch bei ihrer Tochter in Köln. Als sie unbedarft in Thomas Hackenbergs Quiz Taxi steigen, bekommen sie die Chance einige Hundert Euro zu gewinnen.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1