Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Quiz Taxi

Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in Köln

Kabel EinsStaffel 8Folge 6vom 01.02.2008
Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in Köln

Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in KölnJetzt kostenlos streamen

Quiz Taxi

Folge 6: Zwei Augsburger auf Zocker-Tour in Köln

22 Min.Folge vom 01.02.2008Ab 6

Eigentlich ist dieses Augsburger Ehepaar nur zu Besuch bei ihrer Tochter in Köln. Als sie unbedarft in Thomas Hackenbergs Quiz Taxi steigen, bekommen sie die Chance einige Hundert Euro zu gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Quiz Taxi
Kabel Eins
Quiz Taxi

Quiz Taxi

Alle 5 Staffeln und Folgen