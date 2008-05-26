Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Lübeck gibt's nicht nur Marzipan, hier wird auch Quiz Taxi gefahren

Kabel EinsStaffel 8Folge 19vom 26.05.2008
37 Min.Folge vom 26.05.2008Ab 6

In der Hansestaat Lübeck hat Thomas Hackenberg kein Marzipan geladen, sondern drei Ladies an Bord, die fröhlich um einige Hundert Euro zocken. Wird diese Quiz-Fahrt ein süßes Ende nehmen?

