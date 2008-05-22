"Oh mein Gott, bin ich nervös" - Große Aufregung im Quiz TaxiJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 18: "Oh mein Gott, bin ich nervös" - Große Aufregung im Quiz Taxi
37 Min.Folge vom 22.05.2008Ab 6
Thomas Hackenberg hat eine Frau und einen Mann im Quiz Taxi sitzen, die erste Aussage lässt auf große Aufregung seitens der Fahrgäste schließen. Mit einem "Oh mein Gott, bin ich nervös" geht es auf in Rate-Runden.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1