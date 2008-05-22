Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

"Oh mein Gott, bin ich nervös" - Große Aufregung im Quiz Taxi

Kabel EinsStaffel 8Folge 18vom 22.05.2008
"Oh mein Gott, bin ich nervös" - Große Aufregung im Quiz Taxi

Folge 18: "Oh mein Gott, bin ich nervös" - Große Aufregung im Quiz Taxi

37 Min.Folge vom 22.05.2008

Thomas Hackenberg hat eine Frau und einen Mann im Quiz Taxi sitzen, die erste Aussage lässt auf große Aufregung seitens der Fahrgäste schließen. Mit einem "Oh mein Gott, bin ich nervös" geht es auf in Rate-Runden.

