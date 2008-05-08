Geldsegen zum Jahrestag im Quiz Taxi?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 16: Geldsegen zum Jahrestag im Quiz Taxi?
37 Min.Folge vom 08.05.2008Ab 6
Bei Thomas Hackenberg sitzt ein Pärchen auf der Rückbank des Quiz Taxi, das an diesem Tag genau vier Jahre zusammen ist. Einen Jahrestag-Bonus gibt es natürlich nicht, aber vielleicht reicht das Wissen oder Glück der beiden ja aus für einen Gewinn...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1