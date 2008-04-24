Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 14: Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.
36 Min.Folge vom 24.04.2008Ab 6
In dieser Folge bekommen so manche Fahrgäste im Quiz Taxi erst einmal einen Schreck, als die Lichter und die Musik nach dem Einsteigen angehen. Doch danach wird in allen Fällen ordentlich gezockt... und auch gewonnen?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1