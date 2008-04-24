Zum Inhalt springenBarrierefrei
Quiz Taxi

Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.

Kabel EinsStaffel 8Folge 14vom 24.04.2008
Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.

Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.

Quiz Taxi

Folge 14: Nach dem ersten Schreck wird ordentlich gezockt.

36 Min.Folge vom 24.04.2008Ab 6

In dieser Folge bekommen so manche Fahrgäste im Quiz Taxi erst einmal einen Schreck, als die Lichter und die Musik nach dem Einsteigen angehen. Doch danach wird in allen Fällen ordentlich gezockt... und auch gewonnen?

