Wird eine Gebäckfrage den beiden Köchen zum Verhängnis?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 3: Wird eine Gebäckfrage den beiden Köchen zum Verhängnis?
23 Min.Folge vom 22.01.2008Ab 6
In Berlin steigen zwei Köche ins Quiz Taxi. An Mut zum Zocken fehlt es den beiden nicht, jedoch haben es die Fragen auch in sich. Als es um die Füllung des Gebäcks "Frankfurter Kranz" geht, ist die Kochkunst am Ende - wird ihnen das zum Verhängnis?
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins & © Season 1: Sat.1