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Quiz Taxi

Wird eine Gebäckfrage den beiden Köchen zum Verhängnis?

Kabel EinsStaffel 8Folge 3vom 22.01.2008
Wird eine Gebäckfrage den beiden Köchen zum Verhängnis?

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Quiz Taxi

Folge 3: Wird eine Gebäckfrage den beiden Köchen zum Verhängnis?

23 Min.Folge vom 22.01.2008Ab 6

In Berlin steigen zwei Köche ins Quiz Taxi. An Mut zum Zocken fehlt es den beiden nicht, jedoch haben es die Fragen auch in sich. Als es um die Füllung des Gebäcks "Frankfurter Kranz" geht, ist die Kochkunst am Ende - wird ihnen das zum Verhängnis?

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