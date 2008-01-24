Rentner-Glück im Quiz TaxiJetzt kostenlos streamen
Folge 4: Rentner-Glück im Quiz Taxi
23 Min.Folge vom 24.01.2008
Thomas Hackenberg nimmt im Quiz Taxi ein Rentner-Pärchen mit und bietet ihnen die Chance, ein paar hundert Euro zu verdienen. Dazu müssen sie "nur" die Fragen richtig beantworten und unter anderem auch das Wort "Bötchen" korrekt buchstabieren.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1