Kabel EinsStaffel 8Folge 4vom 24.01.2008
23 Min.Folge vom 24.01.2008Ab 6

Thomas Hackenberg nimmt im Quiz Taxi ein Rentner-Pärchen mit und bietet ihnen die Chance, ein paar hundert Euro zu verdienen. Dazu müssen sie "nur" die Fragen richtig beantworten und unter anderem auch das Wort "Bötchen" korrekt buchstabieren.

