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Quiz Taxi

Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"?

Kabel EinsStaffel 8Folge 15vom 30.04.2008
Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"?

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Folge 15: Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"?

37 Min.Folge vom 30.04.2008Ab 6

Zufällig sitzt im Quiz Taxi ein gebürtiger Franzose, als diese Frage gestellt wird: Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"? Reicht die Herkunft aus, um diese Frage zu beantworten? Und: Hätten sie es gewusst?

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