Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"?Jetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 15: Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"?
37 Min.Folge vom 30.04.2008Ab 6
Zufällig sitzt im Quiz Taxi ein gebürtiger Franzose, als diese Frage gestellt wird: Welche deutsche Printen-Stadt heißt im Französischen "Aix-la-Chapelle"? Reicht die Herkunft aus, um diese Frage zu beantworten? Und: Hätten sie es gewusst?
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Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 6-9: Kabel Eins