Quiz Taxi
Folge 12: "Allgemeinbildung ist ziemlich hoch" - aber auch hoch genug für das Quiz Taxi?
22 Min.Folge vom 06.03.2008Ab 6
Mit der souveränen Ankündigung "Allgemeinbildung ist ziemlich hoch" starten diese drei Herren ihre Quiz Taxi Fahrt. Aber reicht die Höhe der behaupteten Allgemeinbildung aus, um so richtig abzusahnen?
Genre:Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2006
