Zwei Frauen, ein Mann und ein Mops zocken ums große Geld

Kabel EinsStaffel 8Folge 2vom 18.01.2008
23 Min.Folge vom 18.01.2008Ab 6

Das Quiz Taxi gabelt ahnungslose Fahrgäste in Köln auf. Die ersten unverhofften Quiz-Teilnehmer sind zwei Frauen, ein Mann und ein Mops. Hundebonus gibt es keinen, aber vielleicht reicht auch das Wissen und etwas Glück?

Kabel Eins
