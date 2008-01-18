Zwei Frauen, ein Mann und ein Mops zocken ums große GeldJetzt kostenlos streamen
Quiz Taxi
Folge 2: Zwei Frauen, ein Mann und ein Mops zocken ums große Geld
23 Min.Folge vom 18.01.2008Ab 6
Das Quiz Taxi gabelt ahnungslose Fahrgäste in Köln auf. Die ersten unverhofften Quiz-Teilnehmer sind zwei Frauen, ein Mann und ein Mops. Hundebonus gibt es keinen, aber vielleicht reicht auch das Wissen und etwas Glück?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Quiz Taxi
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins