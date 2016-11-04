Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 10vom 04.11.2016
23 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 12

Die 18-jährige Angelina und ihre Mutter Jessica werden von der Polizei auf offener Straße angehalten und durchsucht. Im Kinderwagen von Angelinas Tochter entdecken die Beamten Drogen und Bargeld. Jessica ist sich sicher, dass Angelinas Freund Marco hinter der ganzen Sache steckt. Um das zu beweisen, engagiert sie die Wolloschecks. Werden die Privatdetektive Marco entlarven?

