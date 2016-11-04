Staffel 2Folge 10vom 04.11.2016
Fall Angelina FinkeJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 10: Fall Angelina Finke
23 Min.Folge vom 04.11.2016Ab 12
Die 18-jährige Angelina und ihre Mutter Jessica werden von der Polizei auf offener Straße angehalten und durchsucht. Im Kinderwagen von Angelinas Tochter entdecken die Beamten Drogen und Bargeld. Jessica ist sich sicher, dass Angelinas Freund Marco hinter der ganzen Sache steckt. Um das zu beweisen, engagiert sie die Wolloschecks. Werden die Privatdetektive Marco entlarven?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12