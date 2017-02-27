Staffel 2Folge 11vom 27.02.2017
Der Fall Marie BehrlichJetzt kostenlos streamen
Verdächtig
Folge 11: Der Fall Marie Behrlich
23 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 12
Für Marie Behrlich startet der Tag desaströs: Die Erzieherin kommt zur Arbeit und wird mit Bildern konfrontiert, die sie halbnackt in lasziven Posen zeigen. Die Kollegen und Eltern sind darüber gleichermaßen entsetzt! Für die 22-Jährige steht fest: Ihr Ex-Freund Max will sich für die Trennung rächen, denn nur für ihn hat sie die Fotos gemacht! Die junge Frau engagiert die Wolloschecks, doch die Detektive merken schnell, dass es nicht nur der Exfreund auf Marie abgesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verdächtig
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12