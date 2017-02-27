Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 11vom 27.02.2017
23 Min.Folge vom 27.02.2017Ab 12

Für Marie Behrlich startet der Tag desaströs: Die Erzieherin kommt zur Arbeit und wird mit Bildern konfrontiert, die sie halbnackt in lasziven Posen zeigen. Die Kollegen und Eltern sind darüber gleichermaßen entsetzt! Für die 22-Jährige steht fest: Ihr Ex-Freund Max will sich für die Trennung rächen, denn nur für ihn hat sie die Fotos gemacht! Die junge Frau engagiert die Wolloschecks, doch die Detektive merken schnell, dass es nicht nur der Exfreund auf Marie abgesehen hat.

