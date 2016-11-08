Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 08.11.2016
Folge 12: Der Fall Jasmin Fischer

23 Min.Folge vom 08.11.2016Ab 12

Die Wolloschecks werden von Jasmin Fischer um Hilfe gebeten. Seit sich die 18-Jährige von ihrem Freund Leon getrennt hat, erhält sie bedrohliche Chat-Fotos von seinem Benutzerprofil. Die Fotos sind mit einem Zeitmechanismus versehen und löschen sich nach 5 Sekunden von selbst wieder. Ist Leon in Gefahr? Für die Detektive beginnt ein dramatischer Countdown.

