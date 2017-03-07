Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 13vom 07.03.2017
Der Fall Nora Paßlack

Folge 13: Der Fall Nora Paßlack

23 Min.Folge vom 07.03.2017Ab 12

Nora Paßlack ist fassungslos: Ein Unbekannter hat versucht, ihre Tochter Nina und ihren Pudel Patty zu vergiften. Für die alleinerziehende Mutter ist klar: die Attacke ist der Gipfel im Nachbarschaftsstreit mit Helge Borowski. In ihrer Verzweiflung schaltet die 33-Jährige die Wolloschecks ein, um dem unverschämten Nachbarn das Handwerk zu legen. Die Detektive machen sich auf die Suche nach der Wahrheit.

