Staffel 2Folge 14vom 11.11.2016
Verdächtig
Folge 14: Fall Jutta Vogel
23 Min.Folge vom 11.11.2016Ab 12
Als Jutta Vogel die neue Freundin ihres Sohnes kennenlernt, ist sie geschockt: Der 18-Jährige ist mit einer Frau zusammen, die seine Mutter sein könnte. Nicht nur, dass er seine Ausbildung abbrechen will, er möchte mit seiner Barbara einfach nur noch das Leben genießen. Jutta traut der Frau nicht über den Weg, die ihr zunehmend bekannt vorkommt. Die Wolloschecks bringen Licht ins Dunkel: was hat die fremde Frau wirklich vor?
Verdächtig
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12