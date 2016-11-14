Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 15vom 14.11.2016
22 Min.Folge vom 14.11.2016Ab 12

Karla Hirte freut sich für ihren Papa Rolf, der nach dem Tod ihrer Mama endlich wieder verliebt ist. Doch als sie seine neue Freundin Michelle kennenlernen will, platzt sie mitten in einen Streit und entdeckt eine Wunde an Rolfs Kopf. Ihr kommt ein fürchterlicher Verdacht: ist Michelle gewalttätig? Um die Wahrheit herauszubekommen, schaltet sie die Wolloschecks ein. Die Detektive ermitteln schnell, dass Rolf seine Tochter in vielerlei Hinsicht belügt.

